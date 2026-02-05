日向坂46、最新シングル『クリフハンガー』のリハ動画「ひなリハ」公開「高度なダンス集団」 | RBB TODAY

日向坂46が2月4日に公式YouTubeチャンネルで「日向坂46『ひなリハ』～クリフハンガー～」を公開した。

「ひなリハ」は定点カメラで撮影したリハーサルダンス動画コンテンツとなっている。

今回公開されたのは、1月28日に発売された最新シングル『クリフハンガー』のリハーサルダンス動画。

センターの大野愛実を中心に、選抜メンバー14名が名前の入った青いビブスを着用して息の合ったダンスを全編公開している。

この動画のコメント欄には、「日向坂がかなり高度なダンス集団ってあんまり世間に知られてないのもったいない」「全て高水準。最高傑作」「ダンスの揃い方がやっぱり凄い」という声が集まっていた。

※【動画】日向坂46「ひなリハ」～クリフハンガー～（日向坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL）

