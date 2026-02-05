 日向坂46、最新シングル『クリフハンガー』のリハ動画「ひなリハ」公開「高度なダンス集団」 | RBB TODAY
日向坂46、最新シングル『クリフハンガー』のリハ動画「ひなリハ」公開「高度なダンス集団」

日向坂46・16thシングル『クリフハンガー』
　日向坂46が2月4日に公式YouTubeチャンネルで「日向坂46『ひなリハ』～クリフハンガー～」を公開した。

「ひなリハ」は定点カメラで撮影したリハーサルダンス動画コンテンツとなっている。

　今回公開されたのは、1月28日に発売された最新シングル『クリフハンガー』のリハーサルダンス動画。

　センターの大野愛実を中心に、選抜メンバー14名が名前の入った青いビブスを着用して息の合ったダンスを全編公開している。

　この動画のコメント欄には、「日向坂がかなり高度なダンス集団ってあんまり世間に知られてないのもったいない」「全て高水準。最高傑作」「ダンスの揃い方がやっぱり凄い」という声が集まっていた。

日向坂46の"これから"を表現！五期生・大野愛実センターの新曲『クリフハンガー』MV公開
日向坂46の新曲「クリフハンガー」のMVが公開され、五期生大野愛実が初めてセンターを務めた。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/08/242044.html続きを読む »

日向坂46、Instagramアカウント開設！本日21時半からインスタライブ実施
日向坂46がInstagramを開設し、今夜21時半からインスタライブを予定している。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/28/243025.html続きを読む »

