櫻坂46・谷口愛季、華やかな赤ドレス姿で表紙に登場！超ロングインタビューでメンバーへの想いを語る | RBB TODAY

30日、グラビア雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.11（秋田書店）が発売される。同号は櫻坂46特集号となっており、表紙を谷口愛季、裏表紙を13thシングルのセンターコンビである村井優が務める。

セブンネットショッピング／櫻坂46・谷口愛季ポストカード『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店

ローソン雑誌売り場にて販売（※一部店舗での取扱いになります）／櫻坂46・谷口愛季ポストカード『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店

表紙・巻頭の谷口は、BACKSセンターとして巻頭超ロンググラビアに登場。櫻坂46加入からこれまでの変化や、メンバーへの想い、初めて座長を務めた「BACKS LIVE!!」などについて語った超ロングインタビューも掲載される。

HMV＆BOOKS／櫻坂46・村井優ポストカード『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店

裏表紙と巻末特集には、表題曲でセンターを務めた村井優が登場。こちらもロンググラビアに加え、ロングインタビューで大特集される。

谷口はコメントで、「1年半前の初登場時よりも、表情が豊かになったかなと思います。櫻坂46加入前は『表情が読み取りづらい』と言われることが多かったんですが、徐々に感情を顔に出せるようになりましたし、うまく笑えるようになったのかなって。ぜひ見てください」 と自身の成長を語った。

その他のラインナップには、福井梨莉華、白濱美兎が登場。そして、グラビア界期待の超新星である沢美沙樹が同誌初登場を果たす。 人気声優の宮野芹や相良茉優も誌面を彩る。

チェーン別特典のポストカード画像も公開された。 セブンネットショッピングとローソン雑誌売り場では「櫻坂46谷口愛季ポストカード」、HMV&BOOKSでは「櫻坂46村井優ポストカード」が特典となる。なお、特典はなくなり次第終了となる。