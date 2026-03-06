岡田准一、エジプト古代王墓で歴史的瞬間！『世界ふしぎ発見！』40周年特別版で “封印の壁”が開く場面に立ち会う | RBB TODAY

14日よる7時から、『40周年特別版 世界ふしぎ発見! 大発掘! 黄金のマスクが出た! 岡田准一エジプト特別潜入3時間SP』（TBS系）が放送される。記念すべき40周年を飾る今回の放送では、俳優の岡田准一がミステリーハンターとして登場。エジプトの古代王墓「封印の壁」開封の歴史的瞬間に立ち会う。



『40周年特別版 世界ふしぎ発見!大発掘!黄金のマスクが出た!岡田准一エジプト特別潜入3時間SP』ⒸTBS

同番組は40年間にわたって「歴史と遊ぶ」をテーマに、世界のあらゆる不思議をミステリーハンターたちが解き明かしてきた。2024年春にレギュラー放送は終了したが、この春、再びスペシャル番組としてパワーアップして帰ってくる 。クイズマスターの草野仁、MCの石井亮次、レギュラー解答者の黒柳徹子、野々村真らお馴染みの出演者に加え、豪華ゲストも出演予定だ。



今回、エジプト考古学界のレジェンド・ザヒ博士率いる発掘チームが、およそ3300年前のものと見られる墓を新発見。ツタンカーメン王墓の発見と同じ状況で、入り口をふさぐ「封印の壁」がそのまま残されていた。ミステリーハンターの岡田は、その「封印の壁」を開ける歴史的な瞬間に、発掘隊とともに立ち会う。



およそ3300年もの間閉ざされていた壁の奥には、ミイラや一緒に葬られたであろう財宝・副葬品が手つかずのまま発見された。番組では、棺が開く瞬間までを独占初公開する。永い眠りから現代に蘇ったミイラはいったい何を語るのか。

岡田は「子どもの頃から拝見している番組に、ミステリーハンターとして参加させていただけたことを大変光栄に感じています」とコメント。「僕は文化や歴史が大好きで、一度はエジプトへ行き、実際に生で見たいというのが夢でした。歴史を知ることが自分を知ることにもつながると思っていて、皆さんと一緒に歴史を通じて体感できたらなと思っていました」と語った。



また、日本のテレビ初となる真夜中の「クフ王のピラミッド」貸し切り取材にも成功した 。世界最大のピラミッドである「クフ王のピラミッド」は、4500年前のファラオの墓と言われながら、なぜかミイラも財宝も一切見つかっていない 。その謎に迫るため、地上42mの「王の間」をはじめ、非公開の「女王の間」、地下30mにある「謎の地下空間」へ特別に許可を得て潜入し、消えた財宝の謎に迫る。

2025年11月には、全世界が注目する「大エジプト博物館」がついにグランドオープンした 。岡田は、特別に許可を得て夜中の博物館を取材。最大の目玉である少年王ツタンカーメンの黄金の財宝のほか、注目すべき初展示の埋蔵品を紹介する。

それはツタンカーメンと一緒に埋葬されていた「2体の小さなミイラ」だ。このミイラは一体、ツタンカーメンとどんな関係があるのか。取材班は総力を挙げ「謎の女性ミイラ」の正体を追跡した 。すると、ミイラは現在エジプト考古学博物館の地下倉庫に保管されていることが判明。半年にわたる交渉の末、エジプト考古省より撮影の特別許可を獲得した。このミイラこそが、謎の王妃・アンケセナーメンなのか、その真相に迫る。



岡田は「世界史の中ではエジプトにとても興味があります。シルクロードにインドがあり、その先にエジプトがある。1つの始まりの場所と言っても過言ではない。世界中を魅了するエジプトは、文化の混ざり合う場所でとても面白い」と語り、「『ふしぎ発見』で新発見!という記事になることもあるかもしれないですね。今回はそこも期待しながら、歴史を学びながら最新のエジプトをお伝えできたらいいなと思っています!」と期待を寄せた。