BTS、Netflix独占配信のカムバックライブトレーラー＆キーアート公開！ | RBB TODAY

BTSの新アルバム『ARIRANG』リリースを記念したカムバックライブの、トレイラーおよびキーアートが公開された。同公演は、21日午後8時よりNetflixにて世界独占ライブ配信される。
韓国・ソウルの歴史的名所である光化門広場から生中継される同公演は、新アルバム『ARIRANG』のリリースを祝う特別なパフォーマンスとなる。RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kookの7名が、グローバルなステージに集結する。
今回公開されたトレイラーとキーアートは、7名の姿が浮かび上がるビジュアルとなっている。
同ライブの監督はハミッシュ・ハミルトンが務め、エグゼクティブ・プロデューサーにはHYBE、BIGHIT MUSIC、ガイ・カリントン、ギャレット・イングリッシュ、ケヴィン・ハーマンソンが名を連ねる 。制作はDone + Dustedが担当する。また、27日には映画『BTS: THE RETURN』の配信も予定されている 。同作の監督はバオ・グエンが務め、制作はThis Machine、HYBE、EAST Filmsが担当する。
※『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』予告編 - Netflix
BTS、新ALに14曲収録決定！トラックリストを電撃公開、グループの現在と未来を語る大作 | RBB TODAY
ボーイズグループBTSが、14曲の膨大な叙事を込めた新アルバムで、再び世界の音楽市場を揺るがす。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/04/244730.html続きを読む »
BTS、5thアルバム『ARIRANG』全14曲公開！タイトル曲はRM作詞“人生を泳ぎ進む姿勢”を歌う「SWIM」 | RBB TODAY
BTSの新アルバム「ARIRANG」は全14曲で人生と自己表現をテーマにし、多彩なジャンルと世界的プロデューサーが関わる。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/04/244742.html続きを読む »