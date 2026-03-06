BTS、Netflix独占配信のカムバックライブトレーラー＆キーアート公開！ | RBB TODAY

BTSの新アルバム『ARIRANG』リリースを記念したカムバックライブの、トレイラーおよびキーアートが公開された。同公演は、21日午後8時よりNetflixにて世界独占ライブ配信される。

韓国・ソウルの歴史的名所である光化門広場から生中継される同公演は、新アルバム『ARIRANG』のリリースを祝う特別なパフォーマンスとなる。RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kookの7名が、グローバルなステージに集結する。

今回公開されたトレイラーとキーアートは、7名の姿が浮かび上がるビジュアルとなっている。

同ライブの監督はハミッシュ・ハミルトンが務め、エグゼクティブ・プロデューサーにはHYBE、BIGHIT MUSIC、ガイ・カリントン、ギャレット・イングリッシュ、ケヴィン・ハーマンソンが名を連ねる 。制作はDone + Dustedが担当する。また、27日には映画『BTS: THE RETURN』の配信も予定されている 。同作の監督はバオ・グエンが務め、制作はThis Machine、HYBE、EAST Filmsが担当する。

※『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』予告編 - Netflix