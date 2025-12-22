 櫻坂46・小島凪紗、「こち星」5代目パーソナリティに就任！井上梨名からバトンタッチ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

櫻坂46・小島凪紗、「こち星」5代目パーソナリティに就任！井上梨名からバトンタッチ

エンタメ その他
注目記事
左から）小島凪紗、小島凪紗
  • 左から）小島凪紗、小島凪紗

　櫻坂46の三期生・小島凪紗が、ニッポン放送『櫻坂46 こちら有楽町星空放送局』の5代目メインパーソナリティに就任することが12月21日の放送で発表された。


Unhappy birthday構文 (TYPE-A) - 櫻坂46 (特典なし)
￥1,584
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
日経エンタテインメント！ 2025年12月号 [雑誌]
￥890
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　同番組は櫻坂46の前身である欅坂46時代の2016年から続く、グループとして最も長い歴史を持つ冠ラジオ番組だ。2022年6月より井上梨名が4代目メインパーソナリティを担当し、毎週パートナーの櫻坂46のメンバーとともにメール企画などを届けてきた。

　井上は先日、櫻坂46の13枚目シングル『Unhappy birthday構文』の活動をもってグループからの卒業を発表。12月16日と17日に幕張イベントホールで行われた「Buddies感謝祭2025 EX」の17日の公演にて「井上梨名 卒業セレモニー」が開催された。

　21日の放送では「メインパーソナリティー引継ぎ式」と題し、新パーソナリティーの小島が井上にラジオの極意を聞く企画を実施した。

　「アウトドア派ではないので、ネタを探しに行かなければいけないのかなという不安があって…」とフリートークを不安に感じている小島に、井上は以前番組で披露した「親知らずを抜いたとき」のフリートークを振り返り、「本当にどうでもいい日常が、意外とリスナーさんに刺さったりする」とアドバイスした。エンディングでは、井上が小島に「めちゃめちゃ頼もしいから、安心と期待しかない」とエールを送った。

　小島がパーソナリティを担当する『櫻坂46 こちら有楽町星空放送局』の初回放送は1月4日（日）となる。


櫻坂46・小島凪紗＆山川宇衣、“彼女感”あふれるカットを公開！ | RBB TODAY
画像
櫻坂46の小島凪紗と山川宇衣が『週刊FLASH』に登場し、小島は遊園地デートのグラビア、山川は成長を語る。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/18/239745.html続きを読む »

櫻坂46 三期生・小島凪紗、制服姿で美少女感たっぷり！可憐なグラビア10ページ！ | RBB TODAY
画像
櫻坂46・小島凪紗がグラビアを飾る『アップトゥボーイ』vol.327（ワニブックス）が本日23日に発売となった。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/05/23/209221.html?from=image-page-title続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

櫻坂46

櫻坂46 三期生

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top