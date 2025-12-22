櫻坂46・小島凪紗、「こち星」5代目パーソナリティに就任！井上梨名からバトンタッチ | RBB TODAY

櫻坂46の三期生・小島凪紗が、ニッポン放送『櫻坂46 こちら有楽町星空放送局』の5代目メインパーソナリティに就任することが12月21日の放送で発表された。

同番組は櫻坂46の前身である欅坂46時代の2016年から続く、グループとして最も長い歴史を持つ冠ラジオ番組だ。2022年6月より井上梨名が4代目メインパーソナリティを担当し、毎週パートナーの櫻坂46のメンバーとともにメール企画などを届けてきた。

井上は先日、櫻坂46の13枚目シングル『Unhappy birthday構文』の活動をもってグループからの卒業を発表。12月16日と17日に幕張イベントホールで行われた「Buddies感謝祭2025 EX」の17日の公演にて「井上梨名 卒業セレモニー」が開催された。

21日の放送では「メインパーソナリティー引継ぎ式」と題し、新パーソナリティーの小島が井上にラジオの極意を聞く企画を実施した。

「アウトドア派ではないので、ネタを探しに行かなければいけないのかなという不安があって…」とフリートークを不安に感じている小島に、井上は以前番組で披露した「親知らずを抜いたとき」のフリートークを振り返り、「本当にどうでもいい日常が、意外とリスナーさんに刺さったりする」とアドバイスした。エンディングでは、井上が小島に「めちゃめちゃ頼もしいから、安心と期待しかない」とエールを送った。

小島がパーソナリティを担当する『櫻坂46 こちら有楽町星空放送局』の初回放送は1月4日（日）となる。