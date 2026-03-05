櫻坂46・森田ひかる、甘々なリップ＆ビジュアルでしっとりと！OPERA新イメージモデルに | RBB TODAY

櫻坂46の森田ひかるが、コスメブランドOPERA（オペラ）の新イメージモデルに就任した。
同ブランドは、「桜の季節のティータイム」をイメージした限定コレクション「サクラコレクション」を発表。ほんのりミルキーな桜風味カラーが特徴で、春らしいやわらかな発色とツヤ感で、唇をふんわりと彩るラインナップとなっている。
3月12日には、人気アイテム「グロウリップティント」（1,980円・税込）の限定色として、「412 サクラモカ」「411 サクラソーダ」「404 サクラミスト」を発売予定。桜を思わせるやさしい色合いとみずみずしいツヤで、思わず目を引くような春らしいリップメイクを楽しめるアイテムとして注目を集めそうだ。
森田のぷるん唇とうるツヤリップ、ほんのり色気を感じさせる甘い表情が印象的なブランドムービーが、オペラ公式Xで公開されている。
