「心臓が持たない」Stray Kids・ヒョンジン、肉体美チラ見せ！色気溢れる眼差しでファンを虜に | RBB TODAY

Stray Kidsのヒョンジンが、洗練されたビジュアルと色気漂う姿で世界中のファンを釘付けにした。

3月6日、グローバル・ライフスタイル・ブランド「GUESS」は公式インスタグラムを更新し、ヒョンジンが同ブランドのグローバルアンバサダーに就任したことを発表した。

【写真】ヒョンジン、肉体美チラ見せ

あわせて公開されたキャンペーンビジュアルには、春の訪れを感じさせるデニムのセットアップや、ボーダーTシャツを着こなすヒョンジンの姿が収められている。

デニムを着用したカットでは、その抜群のスタイルとカメラを見つめる魅惑的な眼差しが際立ち、圧倒的な存在感を放っている。さらに、Tシャツを着用したカットでは、インナーウェアとともに鍛え上げられた肉体美をチラリと披露し、見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「イケメンすぎる」「売上爆上がりしそう」「心臓が持たない」「かっこよすぎて辛い」といった反応が寄せられている。

（写真＝GUESS Instagram）

なお、Stray Kidsは来る3月28日・29日、4月4日・5日に仁川（インチョン）のインスパイア・アリーナにて、6度目となる公式ファンミーティング「Stray Kids 6TH FANMEETING "STAY in Our Little House"」を開催予定だ。

◇ヒョンジン プロフィール

2000年3月20日生まれ。本名ファン・ヒョンジン。韓国Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビューした。グループ内ではダンサー及びラッパーを担当しており、ダイナミックなダンスだけでなく魅力的な表情も彼ならではのパフォーマンススキルとして挙げられる。JYPエンターテインメントに練習生として入所する前はダンス経験がなく、他の練習生から「ビジュアルだけでもデビューできるだろう」と言われながらも熱心にレッスンに励み、見事ダンサーのポジションを獲得したという努力家。クールな表情とのギャップを感じさせる無邪気な笑顔もまた、ファンの心をとらえている。

