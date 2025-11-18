 櫻坂46・小島凪紗＆山川宇衣、“彼女感”あふれるカットを公開！ | RBB TODAY
櫻坂46・小島凪紗＆山川宇衣、“彼女感”あふれるカットを公開！

小島凪紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎前 康輔
  • 小島凪紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎前 康輔
  • 山川宇衣(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

　18日に発売された『週刊FLASH』最新合併号（光文社）に、櫻坂46から三期生・小島凪紗と四期生・山川宇衣が登場している。

　三期生の小島凪紗は「遊園地デート」をテーマにした7ページにわたるグラビアを披露。公開されたカットでは、鮮やかな赤のカーディガンをゆったりと羽織り、こちらを振り返るようなアングルで柔らかな微笑みを浮かべている。リラックスしたボブヘアと親しみやすい表情を見せている。

山川宇衣(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

　さらに、2025年春に加入したばかりの四期生・山川宇衣も登場し、初々しくも堂々とした姿を見せている。白のトップスに淡いグリーンのカーディガンを肩掛けしたスタイルで、黒髪のロングヘアが清涼感を際立たせる。山川は「最初の頃よりはいろいろな表情が作れるようになってきたかなと思います」と、自身の成長を感じさせるコメントを寄せた。


