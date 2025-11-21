 久保史緒里、乃木坂46の紅白出場決定に複雑な思い「年末、私はもうグループにいない。寂しいよ」 | RBB TODAY
久保史緒里、乃木坂46の紅白出場決定に複雑な思い「年末、私はもうグループにいない。寂しいよ」

久保史緒里【写真：竹内みちまろ】
  • 久保史緒里【写真：竹内みちまろ】

　19日深夜に放送された『乃木坂46のオールナイトニッポン（乃木坂ANN）』（ニッポン放送系）に、乃木坂46メンバーの久保史緒里が出演し、乃木坂46の紅白出場決定に対する複雑な心境を明かした。

　久保は、11月26日、27日に横浜アリーナで開催される卒業コンサートをもって乃木坂46を卒業することを発表している。今年の年末に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』に乃木坂46の出演が決定したことを仕事終わりに聞いた際、久保の周りのメンバーは泣いて喜んでいたという。しかし、久保は今年の紅白歌合戦には出演しないことから「私も泣きそうだったんだけど、私が泣くの意味わかんないなと思って。泣いちゃいけないと思って、みんなに対してずっと『おめでとう』しか言えなくて、すっごい切なくなったの」と心境を吐露。続けて「年末、私はもうグループにいない。寂しいよ」とコメントした。

　しかし、乃木坂46の紅白出場自体は嬉しいようで「本当公栄なことです。（私が紅白に）初めて出させていただいた時は、今いるメンバーは誰もいなかったので。そこから11回連続で出させていただくっていうのは大変ありがたいので、私も見守りたいななんて思いますけど」と喜びを語った。年末の予定については「どう過ごそうかなって思って、ちょっとまだ決めてないんです」と語った。


《アルファ村上》

