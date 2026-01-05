 DAIGO、NHK『豊臣兄弟！』で大河初出演！妻・北川景子も応援 | RBB TODAY
DAIGO、NHK『豊臣兄弟！』で大河初出演！妻・北川景子も応援

斎藤義龍（C）NHK
　2026年1月4日より、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）の放送がスタートした。今回、大河ドラマ初出演となるDAIGOが、出演にあたってコメントを寄せた。

　DAIGOは同作で、美濃の戦国大名・斎藤義龍役を演じる。斎藤義龍は、土岐氏の家臣から戦国大名となった斎藤道三の嫡子で、当主となったのち父と対立し、討ち滅ぼした人物だ。織田信長と対立し続けたが、早くに病死。斎藤家は若くして龍興が継ぐことになった。

　出演のオファーを受けた際の心境について、DAIGOは「TTS！ ついに大河出演！ という気持ちでした。妻と練習もして『頑張って！』と言ってくれました！」と、妻・北川景子からも応援されていることを明かした。撮影の感想については「戦国武将になれて本当に嬉しかったです！ 斎藤義龍について調べて、自分なりに演じました！」と語った。

　最後に視聴者に向け、DAIGOは「どうも、大河俳優のDAIGOです！ 豊臣兄弟の冒険は始まったばかり。一緒に楽しみましょうぃっしゅ！」とコメントした。

　同作は戦国時代のど真ん中を舞台に、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く、下剋上サクセスストーリー。主人公は天下人の弟・豊臣秀長で、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代を描く。


《アルファ村上》

