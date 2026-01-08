 乃木坂46・五百城茉央、菅原咲月ら新成人5名が晴れ着姿に！乃木神社で成人式を実施 | RBB TODAY
乃木坂46・五百城茉央、菅原咲月ら新成人5名が晴れ着姿に！乃木神社で成人式を実施

乃木坂46・乃木神社にて行われた成人式の様子（C）乃木坂46LLC
　8日、乃木坂46が東京・乃木神社で成人式を実施。5期生の五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月、6期生の愛宕心響、瀬戸口心月の5人が艶やかな晴れ着姿を披露した。

　乃木坂46が乃木神社で成人式を行うようになったのは2013年からで、今回が14回目となる。副キャプテンの菅原は「先輩後輩問わず頼っていただけるような、日常から一つひとつ“美しい”を心掛けていきたいです」とコメント。瀬戸口は「乃木坂46に加入して2年目になるので、“努力・感謝・笑顔”の初心を忘れずに活動していきたいと思います」と抱負を語った。

　また、毎年恒例の「この世代を○○世代と銘打つなら？」という問いには、「パカラッパカラッ世代」と回答。奥田は「2026年はすべてウマくいきますようにと願いを込めて名付けさせて頂きました！」と説明し、式は和やかな雰囲気に包まれた。

乃木坂46・乃木神社にて行われた成人式の様子（C）乃木坂46LLC

今年で二十歳の乃木坂46・五百城茉央、可愛すぎる振袖姿を披露！
画像
五百城茉央が振袖姿で初登場し、華やかに新春を彩った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/06/241909.html続きを読む »

乃木坂46・菅原咲月、純白ワンピ姿の美少女カットも！「B.L.T.」で"副キャプテンの葛藤"を語る
画像
菅原咲月は副キャプテンとしての葛藤と決意を語るインタビューが『BLT2026年2月号』で特集されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/22/241354.html続きを読む »

《アルファ村上》

