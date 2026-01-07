“藝大生”乃木坂46・池田瑛紗が表紙に登場！多忙な日々の中での学業との向き合い方を語る | RBB TODAY

7日発売の『FLASH』（光文社）最新号に、乃木坂46の5期生で東京藝術大学の学生でもある池田瑛紗が初登場。表紙・巻頭ページを飾る。

誌面では、レトロな銭湯やモダンな邸宅を舞台に撮影を敢行。親近感のある笑顔やおどけた表情、ふと見せる儚げな表情など、池田ならではの表現力が光る内容となっている。インタビューでは、多忙な日々の中での学業との向き合い方や、初めてできた後輩となる6期生への思いなどを語っている。

奥田いろは(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤容平

また同号には、5期生の奥田いろは、6期生の愛宕心響も登場。奥田は“真冬のデート”をテーマに、並木道を歩いたり、公園でギターを弾いたりと、彼女らしさが詰まったグラビアを展開。インタビューでは、路上ライブやミュージカルなどグループ外での活動を通して学んだこと、感じたことについて明かしている。

愛宕心響(C)光文社/週刊FLASH 写真◎白木淳也

2025年2月に6期生として加入した愛宕は、7ページにわたって緊張の中にも爽やかな表情を披露。インタビューでは、加入までの葛藤から加入後の激動の1年までを語っている。