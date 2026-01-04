年男・DAIGO、手描きイラストで新年あいさつ！「馬のように駆け抜けていきます！」 | RBB TODAY

ロックバンド「BREAKERZ」のボーカルでタレントのDAIGOが1日、アメーバオフィシャルブログを更新。2026年の幕開けにあたり、手描きイラストとともに新年のあいさつをつづり、“年男”としての意気込みを明かした。
DAIGOは「2026 あけおめ」と題した投稿で、「HAPPY NEW YEAR！」「2026！」「あけおめ！午年！」とテンポよく新年を祝福。あわせて「2026」の文字と、“馬”をモチーフにした手描きイラストを公開した。
さらに「DAIGO年男です！」と報告すると、「馬のように駆け抜けていきます！」と決意を宣言。最後はおなじみの「今年もよろしくうぃっしゅ！」で締めくくり、明るいメッセージを届けた。
この投稿にファンからは「素敵な一年になりますように」「最高な１年になりますように」「DAIGOさんの年ですね」「今年も仕事も子育ても頑張ってね！」「すべてウマくいく1年になりますように」「DAIGO年男ファイヤ～」「今年も、よろしくお願いしまっしゅ」などの声が寄せられている。
