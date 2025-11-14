『第76回NHK紅白歌合戦』坂道グループから今年は乃木坂46のみ出場 | RBB TODAY

14日、日本放送協会（NHK）は『第76回NHK紅白歌合戦』の出場歌手を発表した。今年の紅白では、坂道グループから乃木坂46のみが出場となり、日向坂46と櫻坂46は不出場となった。

乃木坂46は2015年の初出場以来、今年で11年連続の出場となった。一方、日向坂46は昨年（第75回）に続き2年連続で不出場。櫻坂46は昨年の第75回には出場したものの、今回は選出されなかった。

ここ数年の「坂道グループ」の出場状況を振り返ると、第70回（2019年）は乃木坂46、欅坂46、日向坂46の3組が出場。第71回（2020年）と第72回（2021年）も、乃木坂46、櫻坂46、日向坂46の3組がそろって出場していた。しかし、第73回（2022年）は乃木坂46と日向坂46の2組、第74回（2023年）と第75回（2024年）は乃木坂46と櫻坂46の2組が選出されており、3年連続で「坂道2枠」となっていた。

今回の出場者発表を受け、ファンからは「いよいよ坂道は1枠になって、乃木坂以外が出るの難しくなってきたねぇ…」「紅白、日向坂46と櫻坂46が選ばれないのが残念…」「櫻坂も、日向坂もいない！？」「櫻坂の紅白落選は意外」など、驚きの声が寄せられている。

