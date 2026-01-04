ぱーてぃーちゃん信子「お年玉50万円もらってた」にスタジオ驚き | RBB TODAY

1月1日放送のバラエティ番組『バナナサンド 元日SP』（TBS系）に、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が出演。小学生の頃にもらっていたお年玉の額を告白し、スタジオの出演者を驚かせた。

この日、番組ではお年玉についてのトークが展開された。バナナマン・設楽統が「みんな信子の家系の話、知ってます？ 一応、説明すると、信子ってすごいんだよな」と話を振ると、信子は自身が徳川家康の末裔であることを説明。スタジオからは「え～！」と驚きの声が上がった。

続けて信子は、小学生時代のお年玉にまつわるエピソードを披露。周りの友達が「お年玉いくらもらった？」「うち8,000円だった」「うち5,000円だった～」などと話している中、信子は「うち普通に50万円もらっていたから...」とお年玉の額を明かした。この額にスタジオからは再び「えぇ～！？」「すごい」「いいな50万」などと驚きの声が上がった。一方で信子は、当時の心境について「気まずかった」と笑顔で明かした。