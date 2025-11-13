日向坂46・河田陽菜、胸元チラ見せ！白レースキャミ姿で“はにかみショット”披露 | RBB TODAY

11月11日に発売された日向坂46・河田陽菜の写真集『テイクオフ』（竹書房）より、封入特典ポストカード全6種のうち6種目の絵柄が公開された。
公開されたカットは、白レースのキャミソールをまとった河田が、はにかむような笑顔をカメラに向ける姿を捉えている 。柔らかな光の中で、リラックスした表情を見せるとともに、胸元も強調された一枚となっている。
同作はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行し、北欧の街並みを舞台に撮影。世界最古と称される遊園地「Bakken」ではしゃぐ姿 や、地元のビールを味わう様子、プリンセス姿への変身 など、本人の希望も反映されたシチュエーションが満載。さらに、デザイン都市として名高いコペンハーゲンならではのスタイリッシュなロケーションでの水着ショット や、様々な雰囲気のランジェリー姿にも挑戦している。また、デビュー8周年の今の想いを語るロングインタビューも特別収録される。
日向坂46・河田陽菜、2nd写真集の水着カットで金村美玖から怒られた！ | RBB TODAY
河田陽菜は水着カットで金村美玖に怒られたエピソードを語り、卒業に向けて思いを表した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/11/239391.html続きを読む »
日向坂46・河田陽菜、ホテルで至福のバスタイム！スラリと伸びる美脚披露 | RBB TODAY
河田陽菜の2nd写真集「テイクオフ」はコペンハーゲンで撮影され、新たな魅力と北欧の風景や私的感情を伝える一冊で2025年11月発売。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/10/239313.html続きを読む »
日向坂46・河田陽菜、ランジェリー姿でリラックス！写真集未収録カットを公開 | RBB TODAY
河田陽菜の2nd写真集発売記念のYouTube配信と予約特典が11月11日に実施される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/08/239244.html続きを読む »