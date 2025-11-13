日向坂46・河田陽菜、胸元チラ見せ！白レースキャミ姿で“はにかみショット”披露 | RBB TODAY

11月11日に発売された日向坂46・河田陽菜の写真集『テイクオフ』（竹書房）より、封入特典ポストカード全6種のうち6種目の絵柄が公開された。

公開されたカットは、白レースのキャミソールをまとった河田が、はにかむような笑顔をカメラに向ける姿を捉えている 。柔らかな光の中で、リラックスした表情を見せるとともに、胸元も強調された一枚となっている。

封入特典ポストカード一覧／日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房

同作はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行し、北欧の街並みを舞台に撮影。世界最古と称される遊園地「Bakken」ではしゃぐ姿 や、地元のビールを味わう様子、プリンセス姿への変身 など、本人の希望も反映されたシチュエーションが満載。さらに、デザイン都市として名高いコペンハーゲンならではのスタイリッシュなロケーションでの水着ショット や、様々な雰囲気のランジェリー姿にも挑戦している。また、デビュー8周年の今の想いを語るロングインタビューも特別収録される。