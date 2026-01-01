元BIGBANG・T.O.P、ソロで新作発表か　古巣の20周年イヤーに音楽活動「再始動」を予告 | RBB TODAY

韓国男性グループBIGBANGの元メンバー、T.O.P（本名チェ・スンヒョン）がソロでの新作発表を予告し、音楽活動の再始動に乗り出した。

T.O.Pは1月1日、自身のインスタグラムで「A NEW ALBUM IS ON THE WAY. TOP SPOT - 多重視点 [ANOTHER DIMENSION]」とキャプションに綴り、動画を投稿した。

公開された動画では、とある男性が真っ白な紙に作品名を書き進める様子が収められており、新プロジェクトの幕開けを予告している。併せて「@topspot_pictures」という新アカウントも開設されており、ファンの注目を集めている。

動画内で登場する「TOP SPOT」「多重視点」「ANOTHER DIMENSION」といったキーワードは、今回のアルバムが描く世界観やメッセージを示唆するものとして好奇心を高めている。T.O.Pがソロアーティストとしてどのような音楽的方向性を示すのか、多くの関心が寄せられている。

（写真＝T.O.PのInstagram）

今回の予告は、T.O.PがNetflixオリジナルシリーズ『イカゲーム』シーズン2出演を機に芸能活動を再開して以降に伝えられた点でも興味深い。同作で強烈なキャラクターを演じ、世界の視聴者の注目を集めたT.O.Pは、その後も海外イベントや各種コンテンツを通じて存在感を示してきた。

2026年は、T.O.Pがかつて所属したBIGBANGのデビュー20周年にあたる年でもある。ただ、本人はこれまで複数のインタビューでグループへの再合流について否定的な姿勢を示しており、現在は個人活動に集中していると明言している。

新作の予告を受け、世界各国のファンからはさまざまな言語で期待の声が寄せられている。俳優としての復帰に続き、音楽で再び自身の世界を提示しようとするT.O.Pの次なる一手に視線が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇T.O.P プロフィール

1987年11月4日生まれ、本名チェ・スンヒョン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーであり、グループ内ではリードラッパーを務めた。2017年に義務警察として兵役をスタートさせたが、服務中に過去の大麻使用事実が明らかになり、社会服務要員に転換。2019年7月の除隊当時は秘密裏にファンミーティングを開催し、その場に駆け付けたファン一人ひとりと握手を交わすなど、ファンに対する並みならぬ愛情を見せた。2022年2月、YGエンターテインメントとの専属契約を解除。2023年5月31日、自身のインスタグラムを通じてBIGBANGを脱退したことを明言した。

