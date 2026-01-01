長澤まさみ、結婚を発表！お相手は映画監督・福永壮志氏 | RBB TODAY

1月1日、俳優の長澤まさみが所属事務所の公式サイトで結婚を発表した。お相手は映画監督の福永壮志氏。

長澤は文書で「私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます。」と結婚を報告。今後について「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。」と、直筆の署名とともに伝えた。

長澤は1987年生まれ、静岡県出身。2000年に「東宝シンデレラ」オーディションでグランプリを受賞し、芸能界入りした。映画『世界の中心で、愛をさけぶ』で注目を集め、以降も映画・ドラマで幅広く活躍。映画『モテキ』『海街diary』、ドラマ『コンフィデンスマンJP』シリーズなどにも出演している。

福永氏は1982年生まれ、北海道出身の映画監督・脚本家。米ニューヨーク市立大学ブルックリン校で映画を学び、2015年に長編『リベリアの白い血』で長編映画デビューした。続く『アイヌモシㇼ』（2020年）、『山女』（2023年）などを発表し、近年はドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』や『TOKYO VICE』でも一部エピソードの監督を務めている。