 日向坂46・河田陽菜、はだけたシャツからセクシーランジェリーチラ見せ！リラックスした表情見せる | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

日向坂46・河田陽菜、はだけたシャツからセクシーランジェリーチラ見せ！リラックスした表情見せる

エンタメ グラビア
注目記事
封入特典ポストカード第5弾 日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房
  • 封入特典ポストカード第5弾 日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房

　11月11日に発売される日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）から、封入特典ポストカード第5弾が公開された。

　今回公開されたポストカードは、コペンハーゲンのデザイナーズホテルでお部屋に差し込むポカポカの光に包まれてリラックスする河田の姿。カジュアルなチェックのネルシャツと大人っぽいボルドーのランジェリーのギャップが愛おしい一枚だ。

　同作は、河田の“やってみたかったこと”も実現しており、世界最古の遊園地・Bakkenではしゃぐ様子や、地ビールを味わう姿、プリンセスに変身したカットなどが満載だ。加えて、デザインの街ならではの洗練された場所で撮影された水着姿や、これまでにないほど成熟した表情を見せるランジェリーカットまで、様々なテイストのシーンが収められている。


日向坂46・河田陽菜、大人っぽい黒ビキニカット公開！レアな“おでこ見せヘア”披露 | RBB TODAY
画像
河田陽菜の2nd写真集「テイクオフ」がデンマークコペンハーゲンで撮影され、水着や北欧の街並みを収録し、心温まるインタビューも掲載される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/04/239041.html続きを読む »

日向坂46・河田陽菜、ビキニ姿でバレー満喫！デンマークのビーチで晴れやかな笑顔見せる | RBB TODAY
画像
日向坂46河田陽菜の2nd写真集はデンマークで撮影され、大人な表情や卒業・未来について語る内容が魅力。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/30/238850.html続きを読む »

日向坂46 河田陽菜2nd写真集　テイクオフ
￥2,690
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
日向坂46 河田陽菜1st写真集 思い出の順番
￥2,133
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

写真集

日向坂46

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top