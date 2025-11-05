日向坂46・河田陽菜、はだけたシャツからセクシーランジェリーチラ見せ！リラックスした表情見せる | RBB TODAY

11月11日に発売される日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）から、封入特典ポストカード第5弾が公開された。

今回公開されたポストカードは、コペンハーゲンのデザイナーズホテルでお部屋に差し込むポカポカの光に包まれてリラックスする河田の姿。カジュアルなチェックのネルシャツと大人っぽいボルドーのランジェリーのギャップが愛おしい一枚だ。

同作は、河田の“やってみたかったこと”も実現しており、世界最古の遊園地・Bakkenではしゃぐ様子や、地ビールを味わう姿、プリンセスに変身したカットなどが満載だ。加えて、デザインの街ならではの洗練された場所で撮影された水着姿や、これまでにないほど成熟した表情を見せるランジェリーカットまで、様々なテイストのシーンが収められている。