元乃木坂46・斉藤優里、色気あふれる表情！高知を舞台にグラビア披露 | RBB TODAY

23日に発売された『週刊FLASH』最新号（光文社）に、元乃木坂46・斉藤優里が登場している。

トップライバーとして活躍中の斉藤は、同誌では6年ぶりとなるグラビアを披露。高知県の自然あふれるロケーションのなかで、オトナの色香あふれる水着姿を見せている。今回公開されたカットでは、素肌に白いシーツを纏ったような姿で、潤んだ瞳でこちらを見つめる艶やかな表情を披露。美しいデコルテと谷間が強調され、透明感と色気が同居した1枚となっている。

斉藤は東京都出身の32歳。2011年に乃木坂46の1期生オーディションに合格し、2012年デビュー。2019年に卒業し、現在はトップライバーとして活躍中。2025年に発売された2nd写真集『とけちゃう』(tulle)も好評発売中だ。