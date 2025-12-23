 元乃木坂46・斉藤優里、色気あふれる表情！高知を舞台にグラビア披露 | RBB TODAY
元乃木坂46・斉藤優里、色気あふれる表情！高知を舞台にグラビア披露

斉藤優里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎清田大介
  • 斉藤優里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎清田大介

　23日に発売された『週刊FLASH』最新号（光文社）に、元乃木坂46・斉藤優里が登場している。


週刊FLASH（フラッシュ） 2026年1月6日・13日号（1798号） [雑誌]
￥630
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

乃木坂46 斉藤優里写真集「7秒のしあわせ」
￥1,529
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　トップライバーとして活躍中の斉藤は、同誌では6年ぶりとなるグラビアを披露。高知県の自然あふれるロケーションのなかで、オトナの色香あふれる水着姿を見せている。今回公開されたカットでは、素肌に白いシーツを纏ったような姿で、潤んだ瞳でこちらを見つめる艶やかな表情を披露。美しいデコルテと谷間が強調され、透明感と色気が同居した1枚となっている。

　斉藤は東京都出身の32歳。2011年に乃木坂46の1期生オーディションに合格し、2012年デビュー。2019年に卒業し、現在はトップライバーとして活躍中。2025年に発売された2nd写真集『とけちゃう』(tulle)も好評発売中だ。


《アルファ村上》

