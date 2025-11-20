元SKE48・北野瑠華、脱ぎかけ水着の大胆ショット！2nd写真集が発売決定 | RBB TODAY

元SKE48の北野瑠華の2nd写真集が2025年12月19日に発売される。

北野は2012年11月に6期生としてSKE48に加入し、2024年6月にグループ卒業後は俳優を軸として活動している。同年9月に「北野瑠華1st写真集触れて、みる?」を発売し、2025年7月期ドラマABCテレビ「グラぱらっ!」ではグラビアアイドル役で主演を務めた。8月には同作とのコラボ写真集を発売するなど、注目を集めている。

北野瑠華（撮影／佐藤裕之）

撮影の舞台となったのは長崎県・五島列島。好天に恵まれた夏の盛り、大自然に囲まれ、海、川、草原など様々なシーンでの撮影となった。演技経験を積み、磨かれた表情で魅了する。そして今回は、書籍版だけではなく、全シチュエーションが異なるデジタル限定版写真集も同時リリース。それぞれ五島列島メイン・長崎本土メインと、違った雰囲気の仕上がりとなっている。

北野瑠華（撮影／佐藤裕之）

北野瑠華（C）Zest, Inc.

北野は「1st写真集発売からこんなにも早く2nd写真集が決まるなんて私もまだ驚いていますが、1st写真集をたくさんの方が手に取ってくださり愛してくださった結果だと思います。本当にありがとうございます！今回の写真集は長崎・五島列島で4日間撮影しました。1st写真集で魅せた大胆さはもちろんそのままで、1つ年齢を重ねた今の私の大人の魅力がたっぷり詰まった1冊になっています。ここでしか見られない新しい北野瑠華を是非楽しんでください！」とコメントした。