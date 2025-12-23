 凛咲子、ランジェリー姿でS字ラインボディ披露！最新デジタル写真集が2026年1月に配信決定 | RBB TODAY
凛咲子、ランジェリー姿でS字ラインボディ披露！最新デジタル写真集が2026年1月に配信決定

凛咲子 デジタル写真集『PICTURA』表紙
　2026年1月10日、グラビアレーベル「ファーストグラビア」より、SNS総フォロワー数50万人を超えるタレント・凛咲子の最新デジタル写真集『PICTURA(ピクチュラ)』が配信開始される。


　タイトルの『PICTURA』はラテン語で「絵画」を意味する。一過性のデジタルコンテンツではなく、一枚のアートとして長く愛される作品を目指し制作された。

　作品の主軸となるのは、ウエスト55cmのくびれからヒップへと続くS字ラインだ。学生時代のスポーツ経験や、K-1 GIRLSとしての活動に向けたトレーニングによって培われた、しなやかな筋肉と身体の曲線美を収録している。

　撮影においては、肉体の細部や質感を捉えることに重点を置いた。「加工に頼らない、生身の人間だからこそ表現できる『圧倒的な実在感』を表現しています」という制作意図に基づき、被写体本来の質感を重視した構成となっている。

　収録内容の一例として、深紅のランジェリーを纏ったカットでは、滑らかな肌の質感と「赤」のコントラストを強調。光と影を活かしたライティングや、被写体の息遣いまで感じさせる高精細なレタッチ技術を駆使し、スマートフォンの画面越しでも美術館にいるかのような没入感を提供する「鑑賞するためのグラビア」を追求した。

　凛咲子は福岡県出身の27歳。身長162cm。B88 W55 H85。そのスタイルから「極上のSラインボディ」と称される。専門学校卒業後、2020年に上京。「第3回サンスポGoGoクイーン」グランプリを受賞。2025年には「K-1 GIRLS 2025」に抜擢され、格闘技ファンのみならず幅広い層から支持を集める。TikTokのフォロワー数は約26万人、SNS総フォロワー数は50万人を超える(2025年12月時点)。女優、タレントとしてもマルチに活躍している。


凛咲子、笑顔はじける水着姿！デジタル写真集『凛咲子 RISAKOMODE Trifle Cake』発売 | RBB TODAY
画像
　モデル・女優として活動する凛咲子のデジタル写真集『凛咲子 RISAKOMODE Trifle Cake』（ドラゴンフライブック）が発売中だ。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/09/09/212459.html続きを読む »

凛咲子、グラビアデビュー作で自慢のGカップボディを披露！初DVDが本日発売 | RBB TODAY
画像
モデル・凛咲子のグラビアデビュー作となる初のイメージDVD『りーちゃんの夏』（竹書房）が、本日26日に発売となった。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/11/26/194063.html続きを読む »
