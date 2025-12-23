ゆうちゃみ、タンクトップから大胆へそ出し！引き締まったウエスト披露 | RBB TODAY

23日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号で、ゆうちゃみが表紙と巻頭グラビアを飾っている。

表紙では、鮮やかなサーモンピンクのニットキャミソールを身にまとい、弾けるような笑顔で登場。年末年始号にふさわしい華やかな存在感を放っている。

「週刊FLASH」12月23日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

誌面のグラビアでは、白のタンクトップにニットショートパンツというリラックスしたスタイルで、引き締まった美しいウエストを披露した。

またインタビューでは、バラエティ番組などで年上の共演者と接する際の、ゆうちゃみなりの「心構え」やコミュニケーション術についても語っている。ゆうちゃみは大阪府出身の24歳。2014年からモデル活動を開始。雑誌『ピチレモン』や『egg』の専属モデルを経てテレビタレントとして数々のバラエティー番組に出演、 “令和の白ギャル” として人気に。女優としてもテレビドラマへの出演が増え、’24年には歌手デビューするなど、芸能界のあらゆる分野で活躍している。