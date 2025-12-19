北野瑠華、セクシーすぎるヌーディーショット！2nd写真集のデジタル版アザーカット写真集が本日配信 | RBB TODAY

19日、北野瑠華の2nd写真集『ヴィーナスの、誕生』（白夜書房）のデジタル版アザーカット写真集『ヴィーナスの、誕生-零-』が配信された。

北野は岐阜県出身の26歳。2013年にSKE48の6期生としてグループ加入し、2024年6月30日をもってグループを卒業。現在は俳優を軸として活動中だ。2024年9月に1st写真集『触れて、みる?』、2025年8月には自身が主演を務めたドラマ『グラぱらっ!』のコラボ写真集を刊行した。今回の2nd写真集は長崎県・五島列島で4日間撮影された。

配信形態は3種類。書籍版と同内容の通常版のほか、書籍版とは全く違う衣装とシチュエーションがメインで構成されたデジタル限定アザーカット写真集『ヴィーナスの、誕生-零-』、書籍版に新たな表紙写真と限定カットが追加収録されたDMMブックス限定版で展開される。

デジタル限定版デジタル限定アザーカット写真集『ヴィーナスの、誕生-零 -』撮影/佐藤裕之

これら全ての形態で同一カットは使用されておらず、書籍版とはガラッと変わった「実質2冊」に渡って繰り広げられる『ヴィーナスの、誕生』の完全版となっている。デジタル限定版『ヴィーナスの、誕生-零-』は税込3,600円、DMMブックス限定版は税込3,850円、通常版は税込3,500円で配信中だ。

また、発売を記念したお渡し会イベントが12月20日に大阪と名古屋、12月21日に東京で開催される。大阪はTSUTAYA EBISUBASHIで12時00分から、名古屋は星野書店近鉄パッセ店で17時30分から実施される。東京は書泉ブックタワー秋葉原で1部が13時00分、2部が17時30分から行われる。