橋本愛、20代最後の写真集タイトルが『MOOD BOARD：』に決定！美しい横顔の表紙・裏表紙も公開 | RBB TODAY

2026年1月12日に発売される、橋本愛の20代ラスト写真集のタイトルが『MOOD BOARD：』（幻冬舎）に決定し、さらに表紙・裏表紙が公開された。

同作は、橋本の20代最後の1年を4名のフォトグラファーが撮影する、春夏秋冬のオムニバス形式となっている。通常版の表紙には大塚三鈴による「春編」、裏表紙には増田彩来による「夏編」が採用された。Amazon限定版の表紙には横浪修による「冬編」、裏表紙にはFish Zhangによる「秋編」の写真が使用されている。

（夏編）撮影：増田彩来

（秋編）撮影：Fish Zhang

（冬編）撮影：横浪修

タイトル『MOOD BOARD：』について、橋本は「mood board とは、デザインやプロジェクトのコンセプトや世界観、雰囲気をまとめたもので、何かを創る前の準備段階に作成するものです。私のなかの統一感のない、一貫性のない、非常にバラバラとしたいくつもの人格を、写真集一冊におさめることはとても困難なことでした。今回、四季を通して撮影をしたい、というアイデアをいただき、であればひとまず、自分のなかの4つのmoodを表現しようと思いました。これが全てではないし、真実かどうかもわからない。世界観もコンセプトも、方向性も一つに絞るのは難しい、そんなややこしい自分のmoodを、存在だけでも受け入れてあげたい。そう思いました。見てくださる方にとっては、見慣れた姿かもしれないし、意外な姿かもしれません。でもどれも、私の本当の姿です。2026年1月12日、現時点での私のmood boardを、よかったら覗いていってください。」とコメントしている。