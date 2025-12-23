天丼てんや、26日よりグランドメニュー刷新！人気メニュー「海鮮かき揚げ天丼」が復活 | RBB TODAY

天丼・天ぷら専門店「てんや」が12月26日からグランドメニューの改定を実施する。

てんやで提供される藪そば・うどんのつゆがさらに美味しく一新!

今回、復活を望む声が多かった人気メニューの海鮮かき揚げ天丼が復活する。サクッとした衣の食感と食べ応えが魅力の「海鮮かき揚げ天丼」は、むきえび・イタヤ貝・いか・三つ葉を合わせた、海鮮の旨みをしっかり閉じ込めたかき揚げを楽しめる。価格は990円。

これまでテイクアウト限定だった人気商品「鶏と舞茸の天丼」が店内メニューとしてもグランドメニューに仲間入りする。しっとりとした身に旨みが詰まった人気の「とり天」に「まいたけ」や「れんこん」など香りや食感も楽しめる野菜の天ぷらを組み合わせた天丼だ。価格は630円。

『鶏と舞茸の天丼(みそ汁付)』 630円

おなじみの天丼は、白身魚の「きす」を従来の半身から「1尾の開き」に変更。より贅沢に素材の味を楽しめる一杯に仕上げている。商品名を「天丼」から「てんやの天丼」に変更し、てんやの名前を背負う王道な天丼としてリニューアルした。価格は690円。

『てんやの天丼(みそ汁付)』 690円

「オールスター天丼」もリニューアルした。てんやの看板商品のひとつである同商品は、定番人気の「海老」「いか」「まいたけ」「れんこん」「なす」に、しっとりとした身に旨みが詰まった人気の「とり天」を加えている。価格は830円。

『オールスター天丼(みそ汁付)』 830円

一部商品の価格改定を実施する。いろどり天丼・天丼弁当はそれぞれ930円(プラス40円)、とり天丼弁当は710円(プラス20円)に価格改定する。

販売期間は12月26日から。対象店舗は一部店舗を除く国内のてんや全店。