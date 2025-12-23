福井梨莉華、水着から溢れるマシュマロバスト！「SPA!」表紙でグラマラスボディ披露 | RBB TODAY

23日、『週刊SPA!』（扶桑社）12月30日・1月6日合併特大号が、開運フォトブック付きの特別号として発売された。

表紙と美女地図、開運フォトブックには福井梨莉華が登場。20歳になり大人っぽさを増した表情とグラマラスなボディを披露している。ゴールドビキニやツバメなどラッキーモチーフをちりばめた招福グラビアで新年を迎える内容となっている。

撮影/唐木貴央 ヘアメイク/中村未幸 スタイリング/KAN

福井は岐阜県出身の20歳。ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』『おいち不思議がたり』（NHK）、映画『ソーゾク』などで女優として活動している。2024年からグラビアで各誌の表紙を飾り、1st写真集『あいの道しるべ』（講談社）が発売中だ。

撮影/西田幸樹 ヘアメイク/佐藤淳 スタイリング/菅原 恵

グラビアン魂のコーナーではトロたんが登場する。グラビアンアワード2025みうらじゅん大賞受賞を記念した撮り下ろしグラビアで、柔らかな雰囲気を持つトロたんが同賞に選出された。

トロたんは東京都生まれ。ハピネス（H）カップのグラドルとしてフリーで活動している。特技は地理で世界遺産検定2級を保持する。2025年でデビュー10周年を迎え、それを記念してリリースした最新イメージDVD『蕩蕩-とろとろ-』が発売中だ。

撮影/土山大輔(TRON) ヘアメイク/哘絵美子 スタイリング/田中陽子

推し撮企画にはときちゃんが登場している。多様なシチュエーションに挑戦してきたときちゃんが、あえて王道を行く内容となっている。隠れ家系の旅館でほろ酔いから酩酊していく様子を披露している。

ときちゃんは神奈川県出身の30歳。身長161センチ。2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が話題となった。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーで、2nd写真集『ときちゃんネイキッド!』（扶桑社）と、その続編ともいえるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド!』が発売されている。