 日向坂46・正源司陽子、吸い込まれそうなまっすぐな瞳！日向坂46特集で同期・藤嶌果歩への思い語る | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

日向坂46・正源司陽子、吸い込まれそうなまっすぐな瞳！日向坂46特集で同期・藤嶌果歩への思い語る

エンタメ その他
注目記事
撮影/HIROKAZU・双葉社
  • 撮影/HIROKAZU・双葉社
  • ポストカードB
  • ポストカードA

　15日に発売された月刊アイドル誌『EX大衆』1・2月合併号（双葉社）の表紙と巻頭を、日向坂46の正源司陽子が飾っている。


EX (イーエックス) 大衆 2026年1・2月号 [雑誌]
￥1,000
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

【Amazon.co.jp限定】クリフハンガー (Type-A) - 日向坂46 (メガジャケ付)
￥2,000
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　正源司は16thシングル『クリフハンガー』でフロントメンバーに選ばれ、グループを引っ張る存在として活躍している。今回は「自分探し」をテーマに、撮影場所をコロコロと変えながら、明るく無邪気な姿や透明感・存在感のあるカットなどが収録されている。

ポストカードB

　ロングインタビューでは、「おひさまの近くに行き、幸せを浴びることができた」と語る全国ツアー「日向坂46 ARENA TOUR 2025『MONSTER GROOVE』」の振り返りや、「理想のアイドル像はなく、"正源司陽子"でいくしかないと思っている」と語る現在の自分自身について掘り下げた。

　さらに同期の藤嶌果歩の存在、「クリフハンガー」でセンターに抜擢された五期生・大野愛実のことまで、正源司独自の視点で語っており、現在の正源司陽子を知ることができる内容となっている。

ポストカードA

　同号では、同じく日向坂46から渡辺莉奈の撮りおろしとインタビュー、初選抜入りを果たした清水理央のソロインタビュー、片山紗希と下田衣珠季の対談、小坂菜緒のソロインタビュー、さらに「MONSTER GROOVE」東京公演レポートなど、日向坂46大特集となっている。


日向坂46・正源司陽子＆藤嶌果歩がペア表紙！「しょげかほと過ごす特別なホリデイ」 | RBB TODAY
画像
正源司陽子と藤嶌果歩が冬号裏表紙に登場し、ホリデイシーズンのファッションや過ごし方を紹介している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/25/240060.html続きを読む »

日向坂46・正源司陽子、圧倒的な透明感のある横顔を接写！ 『アップトゥボーイ』vol.351 | RBB TODAY
画像
5月23日に発売された『アップトゥボーイ』vol.351（ワニブックス）より、日向坂46・正源司陽子と山下葉留花の誌面カットが公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/23/230356.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

日向坂46

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top