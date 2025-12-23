米津玄師、NHK紅白に出場決定！チェンソーマン主題歌「IRIS OUT」を初パフォーマンス | RBB TODAY

12月31日放送の「第76回NHK紅白歌合戦」に米津玄師が出場することが決定した。米津は映画劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌「IRIS OUT」を披露。今回が初めてのパフォーマンスとなる。

米津は「今年も紅白歌合戦に出演させて頂けることを光栄に思います。今年で3回目になりますが、音楽を始めた当初は紅白に3回も出演させて頂けるようになるとは思ってもみませんでした。3回目にふさわしいとみなさんに思ってもらえるくらい頑張りたいと思います。今年最後の晴れの舞台を盛り上げる一助となれば幸いです。精一杯楽しくやりたいです。よろしくお願いします」とコメントした。

米津の紅白出場は今回で3回目となる。第76回NHK紅白歌合戦は12月31日午後7時20分から11時45分までNHK総合、BS4K、BS8K、ラジオ第1で放送される。