18歳の制コレ美女・百田汐里、木漏れ日浴びたヘルシーボディ披露！ | RBB TODAY

18歳の制コレ美女・百田汐里、木漏れ日浴びたヘルシーボディ披露！

百田汐里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一
　23日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号に、18歳の百田汐里が登場している。


百田汐里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

　ヤングジャンプ「制コレ24」、格闘技イベントKrushの「Krushガールズ」に選ばれた百田。同誌では6ページにわたり、可憐で純朴な笑顔と168cmの伸びやかなスタイルのギャップが印象的なグラビアを披露している。

天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之

　同号には天野ちよも登場。「Hカップの彼女を朝から夜まで独り占め」というテーマで、ホテルでの撮影を敢行した。ベッドやお風呂で、迫力ボディに上から横から迫ったページとなっている。

ほのか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎鈴木ゴータ
ほのか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎鈴木ゴータ

　『CanCam』（小学館）モデルとして活動し、現在は競馬番組などに出演するほのかが4年ぶりとなるグラビアを見せている。変わらぬスレンダーボディ、そして以前よりも磨きがかかった美貌と大人の色香が堪能できる6ページは必見だ。

豊田ルナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

　「ミスマガジン2019」グランプリで、元ウルトラマンヒロインの豊田ルナも登場。冬の寒さの中にもぬくもりを感じるようなほっこりとした衣装や、あたたかなお風呂のカットが印象的なグラビアを披露。インタビューでは、好きな男性のタイプについて語っている。

井手美希(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

　国立音楽大学在学中に「オールナイトフジコ」のフジコーズ2期生として活動したタレント・井手美希が登場。水着グラビアで、ほどよく仕上がった美ボディを大胆に見せている。

大嶋みく(C)光文社/週刊FLASH 写真◎上村透生

　アイドルグループ・BOCCHI。のメンバーとして活動する大嶋みくが登場。身長145センチにHカップバストを持つ大嶋が、西洋や日本など様々な人形になりきる、ドールグラビアを披露している。衣装ごとに、キュートな笑顔やシリアスな表情を使い分ける大嶋の表現力に要注目だ。

鳥海かう(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

　ミスFLASH2025の卒業グラビア第4弾として、スペシャル賞の鳥海かうが登場。自身の提案により、すべての衣装が白色という可憐なグラビアを披露。代名詞のグラマラスなヒップはじめ、鳥海の妖艶な魅力が詰まっている。


