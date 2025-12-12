 日向坂46・松田好花、ソロのイベント出演に不安MAXだったと告白 | RBB TODAY
日向坂46・松田好花、ソロのイベント出演に不安MAXだったと告白

日向坂46・松田好花【撮影：浜瀬将樹】
　12月11日に、日向坂46の松田好花がパーソナリティを務める『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（ニッポン放送）が放送。8日に開催された番組イベント『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜』の舞台裏での心境を明かした。


　この日の放送は、イベント後最初の放送。松田は冒頭で、「わーい！イベント終わった！よかったー！」と声を弾ませ、無事に単独イベントを完走した喜びを語った。

　続けて松田は、イベント開催前に抱えていたある“恐怖”について言及。先週の放送時、出演者が自分ひとりしかいない今回のイベントについて、スタッフに「もし私が体調不良とか何かしらの理由で（イベントを）飛ばしたらどうなるんですか？」と尋ねたという。するとスタッフから「給料から天引きします」と通告を受けたことを明かした。

　松田は「その恐怖でずっと怯えながらイベントまでの日々を過ごしていた」と、プレッシャーに押しつぶされそうだった当時の心境を吐露。「どうにか今日という日を迎えられて、始まれたということは終われそうなので、なんとか良かったなとほっと一息ついています」と、安堵した様子で語った。

　また、イベント自体については「衝撃的な一日すぎて。自分があんな大勢の人の前でしゃべることになるとも思ってなかったし」と振り返りつつも、会場入りしてからは不思議と緊張しなかったという。その理由について松田は、「『松田のトークが聴きてぇか』というタイトルのもとに応募して来てくれている方だから、私目当てに来てくれている人しかいないっていうことを考えて、ホームだなと思って。だから自分が何をしゃべっても許してもらえるかな？みたいな安心感みたいなものがあって」と、ファンに支えられた温かい空間であったことを感謝とともに語っていた。


《平木昌宏》

