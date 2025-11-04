日向坂46・河田陽菜、大人っぽい黒ビキニカット公開！レアな“おでこ見せヘア”披露 | RBB TODAY

11月11日に発売される日向坂46河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）の封入特典ポストカード第4弾が公開された。

今回公開されたポストカードは、コペンハーゲンのおしゃれなアートホテルのプールで撮影されたもの。大人っぽい黒ビキニには花の模様があしらわれ、レアなおでこ見せヘアも披露している。

撮影の舞台は、幸福度の高さでも知られるデンマークのコペンハーゲン。写真集には、世界最古の遊園地と言われる「Bakken」ではしゃぐ姿や、ご当地ビールを楽しむ様子、プリンセスに変身したシーンなどを収録。また、デザインの街ならではのスタイリッシュなビーチやプールでの水着ショットにも挑戦している。