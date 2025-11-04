 日向坂46・河田陽菜、大人っぽい黒ビキニカット公開！レアな“おでこ見せヘア”披露 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

日向坂46・河田陽菜、大人っぽい黒ビキニカット公開！レアな“おでこ見せヘア”披露

エンタメ その他
注目記事
封入特典ポストカード第4弾 日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房
  • 封入特典ポストカード第4弾 日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房

　11月11日に発売される日向坂46河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）の封入特典ポストカード第4弾が公開された。

　今回公開されたポストカードは、コペンハーゲンのおしゃれなアートホテルのプールで撮影されたもの。大人っぽい黒ビキニには花の模様があしらわれ、レアなおでこ見せヘアも披露している。

　撮影の舞台は、幸福度の高さでも知られるデンマークのコペンハーゲン。写真集には、世界最古の遊園地と言われる「Bakken」ではしゃぐ姿や、ご当地ビールを楽しむ様子、プリンセスに変身したシーンなどを収録。また、デザインの街ならではのスタイリッシュなビーチやプールでの水着ショットにも挑戦している。


日向坂46・河田陽菜、“美谷間”映える水着ショット！2nd写真集未掲載の特典カットが公開 | RBB TODAY
画像
河田陽菜の北欧・コペンハーゲン撮影の2nd写真集「テイクオフ」が2025年11月に発売され、笑顔やリラックスした姿を収録。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/10/237932.html続きを読む »

日向坂46・河田陽菜、黒ランジェリーで“クール狙い”のはずが…オフショ感満載のスマイルカット披露！ | RBB TODAY
画像
日向坂46河田陽菜の2nd写真集「テイクオフ」がコペンハーゲンでのロケ撮影を経て2025年に発売。笑顔や大人の表情を収録し、ハッピーな内容。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/31/238931.html続きを読む »

日向坂46 河田陽菜2nd写真集　テイクオフ
￥2,690
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
日向坂46 河田陽菜1st写真集 思い出の順番
￥2,090
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

写真集

日向坂46

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top