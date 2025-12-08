日向坂46、16thシングル「クリフハンガー」朝焼けを背景にした新ビジュアル公開！ | RBB TODAY

8日、2026年1月28日発売の日向坂46の16thシングル『クリフハンガー』の新ビジュアルが公開された。
今回公開された写真は、センターを務める五期生・大野愛実を筆頭にグループカラーを取り入れたワンピースに身を包み、2026年の日向坂46の幕開けを思わせる朝焼けをバックに、新たなグループの未来を見据えた強い眼差しが印象的な仕上がりとなっている。
同作は初回仕様限定盤TYPE-A、TYPE-B、TYPE-C、TYPE-Dの4形態と通常盤で発売される。初回仕様限定盤には応募特典シリアルナンバー封入とメンバー生写真が各TYPE別28種より1枚ランダム封入される。価格は初回仕様限定盤が各2000円、通常盤が1200円。
