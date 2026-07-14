「モアナと伝説の海」モアナ役の声優・ME:IのTSUZUMIが名古屋で生歌唱披露！ | RBB TODAY

ディズニー・アニメーションの名作『モアナと伝説の海』が実写映画化され、7月31日に全国劇場公開を迎える。これに先立ち、13日に名古屋・栄のHisaya-odori Parkミズベヒロバにて開催された「モア夏イベント in名古屋」にME:IのTSUZUMIが登場した。

同作でモアナ役の日本版声優を務めるTSUZUMIは、モアナをイメージした衣装に身を包み特設ステージに現れると、集まった大勢のファンに笑顔で挨拶し、イベントは華やかに幕を開けた。

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幼い頃からモアナを愛してやまない“生粋のモアナファン"というTSUZUMIは、モアナ役決定の経緯について「2024年公開の『モアナと伝説の海２』ではME:Iが日本版エンドソングを担当させていただいたのですが、私はその時活動休止中だったので参加できなかったんです。活動を再開して新しい目標が、“モアナと一緒に私もお仕事がしたい！”だったので、今回モアナ役を務める事が出来て本当に嬉しいです」と特別な想いを語った。

同作の魅力については「自然や海の描写がものすごくリアルで、水飛沫がこちらまでかかってくるんじゃないかというくらいモアナの世界観に入り込めます」といい、実写版キャストのキャサリン・ランガイアやドウェイン・ジョンソンの繊細な演技により「キャラクターへの感情移入がより深まっている」とアピール。また、モアナというキャラクターについては「不安や葛藤を抱えながらも自分の心の声を信じて進んでいく姿に感動しましたし、私も頑張らないと！という勇気をもらえました」と語った。

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TSUZUMIが尊敬するアニメーション版のモアナ役の声優・屋比久知奈がかつて同じミズベヒロバで歌唱イベントを行ったことに触れると、TSUZUMIは「屋比久さんが演じるモアナのおかげで私はここにいますし、屋比久さんからたくさん勇気をもらってきたので、同じ場所で同じモアナ役として歌えることが、ものすごく光栄で幸せです！」と喜びを言葉にした。

トークの後、TSUZUMIは劇中歌「どこまでも ～How Far I'll Go～」を生歌唱。圧倒的な声量と美しい歌声が名古屋・栄に響き渡り、会場は大きな感動と拍手に包まれた。TSUZUMIは「この曲はモアナの不安な気持ちから海に出るという決心に繋がるまでを歌っている曲です」と楽曲について紹介。「会場の皆さんとの距離がすごく近くて緊張したのですが、アナになりきろうと思って気持ちよく歌わせていただきました」と笑顔で振り返った。

『モアナと伝説の海』は7月31日（金）より全国劇場にて公開される。