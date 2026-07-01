『踊る大捜査線 N.E.W.』新キャスト公開！趣里、白洲迅、佐々木蔵之介ら豪華9名が集結 | RBB TODAY

織田裕二が主演する「踊る大捜査線」シリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』の新キャストが発表された。

1997年の連続ドラマ開始以来、警察内部の縦割り社会や人間模様をリアルに描き、社会現象を巻き起こした同シリーズ。1998年公開の映画第1弾『踊る大捜査線 THE MOVIE』は興行収入100億円超えの大ヒットを記録。2003年公開の第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』では173.5億円を叩き出すなど22年間にわたり人気を博している。

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その新章となる同作に新キャストとして発表されたのは以下の通り。

台東警察署刑事課強行犯捜査係・芝田ひばり役に趣里、麻布中央警察署刑事課強行犯捜査係・美浦秋役に白洲迅、警視庁刑事部捜査第一課長・北丘雲斗役に佐々木蔵之介、警視庁刑事部捜査第一課管理官・真下勇気役に増田貴久、警視庁警務部厚生課・小昏双葉役に野呂佳代、警視庁クリニックの看護師・掛井れのん役に玉井詩織（ももいろクローバーZ）、女子高校生・村下希衣子役に藤吉夏鈴（櫻坂46）、同じく女子高校生・須永あかね役に齊藤なぎさ、警視庁クリニックの医師・指方輝役に佐藤二朗という顔ぶれだ。

台東署の若き熱血刑事・芝田と、麻布中央署の冷静沈着な美浦は、織田が演じる主人公・青島俊作に振り回されながらも所轄の立場で現場を駆け抜ける存在として描かれる。

一方、青島の同期である警視庁捜査第一課長・北丘と、真下正義・雪乃夫妻の息子で若くして管理官に抜擢された真下勇気は、本庁の立場から組織と現場の間に挟まれる役どころとなる。

さらに、警視庁内の福利厚生を促進する「幸福（しあわせ）支援部隊」の小昏、謎の女子高生コンビ、そして警視庁クリニックの医師・指方と看護師・掛井も物語に絡み、それぞれが抱える想いを胸に青島とともに世界を救う。

正義感あふれる青島の新たな物語が、個性豊かなキャスト陣とともに始まる。