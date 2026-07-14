樋口日奈、大河ドラマ初出演！信澄の母・ちよ役の複雑な感情語る | RBB TODAY

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樋口日奈、大河ドラマ初出演！信澄の母・ちよ役の複雑な感情語る

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　NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演した樋口日奈がコメントを寄せた。

　樋口は、信澄（緒形敦）の母・ちよ役。信長（小栗旬）に誅殺された夫・信勝（中沢元紀）の敵を討って織田家の当主となるよう、幼い信澄に繰り返し言い聞かせ、この世を去る役柄だった。

　初めての大河ドラマ出演について、樋口日奈は次のようにコメントした。

「素晴らしく偉大な皆さまによって紡がれていくこの大河ドラマに、自分も参加させていただけること、まるで夢のような気持ちで、とても嬉しく思いました。歴史が大きく動く出来事の根底にあった、信澄の母・ちよの思い。その複雑で重い感情が、この物語においてどれほど大切な意味を持つのかを感じ、身の引き締まる思いがしました」

　撮影にあたり監督と話し合ったことや、演じるうえで大切にした点についても語った。

「幼い信澄と向かい合ったときは母の顔。でも夫の無念を心の内に宿したときのちよは妻の顔。そんな２つの思いや表情、複雑さを表現できたらと、監督とお話しをさせていただきました。父の無念を晴らせと言われ続けた信澄にとって、母であるちよの言葉は忘れられない願いであると同時に、逃れられない呪いのようなものであったのだと感じます。だからこそ、一つ一つの言葉を重く、大切に発することを心がけました」。


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