 公開された『踊る大捜査線』新作予告編の佐藤二朗にファン注目 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 映画・ドラマ 記事

公開された『踊る大捜査線』新作予告編の佐藤二朗にファン注目

エンタメ 映画・ドラマ
注目記事
佐藤二朗【撮影：小宮山あきの】
  • 佐藤二朗【撮影：小宮山あきの】

　9月18日に公開を控える『踊る大捜査線』シリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』の最新予告映像が7月14日に解禁された。


　織田裕二演じる青島俊作が警視庁刑事部捜査第一課に着任し、史上最悪クラスの難事件に挑む本作。予告映像の公開にあたり、ネット上ではファンから「もう胸がドキドキワクワク」「めちゃくちゃ楽しみすぎます」といった公開を待ちわびる熱いメッセージも寄せられており、公開に向けてファンの期待は高まっている。

　特に注目を集めているのが、出演の去就が懸念されていた俳優・佐藤二朗の姿だ。予告映像でその登場が確認されると、SNSでは「佐藤二朗さん出てて嬉しかった！」「佐藤二朗さんのいるんですね。良かった」といった安堵と歓喜の声も上がっている。

※『踊る大捜査線』シリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』公式アカウントから最新予告


踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望
￥300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件 [Blu-ray]
￥4,136
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

映画『踊る大捜査線 N.E.W. 』キャストにシリーズお馴染みのメンバーが集結 | RBB TODAY
画像
14年ぶりの映画『踊る大捜査線N.E.W.』が2026年9月公開。誘拐事件と毒性ウイルスばらまき予告という危機に、AIが支配する警察組織で青島らが立ち向かう。織田裕二ら主要キャストが集結し、刑事の意地と使命感を描く。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/07/14/250669.html続きを読む »

『踊る大捜査線 N.E.W.』新キャスト公開！趣里、白洲迅、佐々木蔵之介ら豪華9名が集結 | RBB TODAY
画像
趣里、白洲迅、佐々木蔵之介ら「踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！」の新キャスト9名が一挙公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/07/01/250074.html続きを読む »
《iilii》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top