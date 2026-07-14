公開された『踊る大捜査線』新作予告編の佐藤二朗にファン注目 | RBB TODAY

9月18日に公開を控える『踊る大捜査線』シリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』の最新予告映像が7月14日に解禁された。

織田裕二演じる青島俊作が警視庁刑事部捜査第一課に着任し、史上最悪クラスの難事件に挑む本作。予告映像の公開にあたり、ネット上ではファンから「もう胸がドキドキワクワク」「めちゃくちゃ楽しみすぎます」といった公開を待ちわびる熱いメッセージも寄せられており、公開に向けてファンの期待は高まっている。

特に注目を集めているのが、出演の去就が懸念されていた俳優・佐藤二朗の姿だ。予告映像でその登場が確認されると、SNSでは「佐藤二朗さん出てて嬉しかった！」「佐藤二朗さんのいるんですね。良かった」といった安堵と歓喜の声も上がっている。

※『踊る大捜査線』シリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』公式アカウントから最新予告