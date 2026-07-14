公開された『踊る大捜査線』新作予告編の佐藤二朗にファン注目 | RBB TODAY

9月18日に公開を控える『踊る大捜査線』シリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』の最新予告映像が7月14日に解禁された。
織田裕二演じる青島俊作が警視庁刑事部捜査第一課に着任し、史上最悪クラスの難事件に挑む本作。予告映像の公開にあたり、ネット上ではファンから「もう胸がドキドキワクワク」「めちゃくちゃ楽しみすぎます」といった公開を待ちわびる熱いメッセージも寄せられており、公開に向けてファンの期待は高まっている。
特に注目を集めているのが、出演の去就が懸念されていた俳優・佐藤二朗の姿だ。予告映像でその登場が確認されると、SNSでは「佐藤二朗さん出てて嬉しかった！」「佐藤二朗さんのいるんですね。良かった」といった安堵と歓喜の声も上がっている。
※『踊る大捜査線』シリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』公式アカウントから最新予告
映画『踊る大捜査線 N.E.W. 』キャストにシリーズお馴染みのメンバーが集結 | RBB TODAY
14年ぶりの映画『踊る大捜査線N.E.W.』が2026年9月公開。誘拐事件と毒性ウイルスばらまき予告という危機に、AIが支配する警察組織で青島らが立ち向かう。織田裕二ら主要キャストが集結し、刑事の意地と使命感を描く。
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