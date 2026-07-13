小栗旬、大河「豊臣兄弟！」本能寺の変を語る！「お前じゃない」はアドリブだった | RBB TODAY

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で織田信長を演じる小栗旬が12日放送の第27回を終え、コメントを寄せた。

今回の放送では、前半最大の山場ともいえる本能寺の変が描かれた。小栗は「信澄（緒形敦）が本能寺の変に絡んでいるというのは新鮮だと感じました。信長の弟・信勝（中沢元紀）という存在を起点に本能寺の変へとたどり着く展開は、さまざまな兄弟の関係を描き続けてきた同作らしく、納得のいくものでした」と語った。

注目を集めているのが、明智光秀（要潤）が謀反を起こしたと知らされ、幻の光秀と対峙する場面で飛び出した「お前じゃない」というセリフだ。小栗はこれが脚本にはなかったアドリブであることを明かし、「本作の信長は、もし討ちにきたのが光秀ではなく秀吉（池松壮亮）だったなら、むしろ喜んで死を受け入れたと思う。それなのに、あの気難しい光秀が来たことがどうしても許せなかった（笑）」と、表現する際の信長の内面の解釈を説明した。

（C）NHK

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また、信長が死を覚悟する瞬間に信勝（中沢元紀）の幻影が現れるシーンについては、「未来を託せる人間がいるから、もう何の迷いもなくここで死ねる、という思いで演じた」と語り、「そうした心境にまで至れたことで、自分の中では最初から最後まで、一本筋の通った信長像を築くことができた」と手応えを語った。

信長というキャラクターについては、「自分が思う信長は『“織田信長”を演じ続けてきた人』です。織田家がどんどん大きくなっていく中で、『こうでなければいけない』という姿を自分の中で作り上げていったのではないかと。脚本でもそのように描かれていたので、自分の中で腑（ふ）に落ちた状態で演じられたことは大きかった」と振り返った。

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一方で、「本当に家臣たちは織田信長を好きでいられるのか」と疑問を抱く瞬間もあったと告白。しかし、秀吉役の池松壮亮と羽柴秀長役の仲野太賀が「間違いなく信長を愛しているという姿を見せ続けてくれた」ことで、自身も愛されているという感覚を持って演じ続けられたと感謝を示した。「彼ら二人に救われた部分はとても大きかったです」と共演者への思いを語った。