東京ディズニーランド、10年ぶりにパレード刷新！『ディズニー・クリスマス』詳細が発表 | RBB TODAY

東京ディズニーランド、10年ぶりにパレード刷新！『ディズニー・クリスマス』詳細が発表

©Disney
  • ©Disney
  • シンデレラ城前の新規デコレーション©Disney
  • メディテレーニアンハーバーの新規デコレーション©Disney
  • ミッキーマウスと仲間たちがデザインされたグッズ©Disney
  • クリスマスの妖精”リルリンリン”のグッズ©Disney
  • 「エンパイアグリル」スペシャルディナー©Disney
  • 「エンパイア・グリル」オリジナルチャーム©Disney

　


　東京ディズニーリゾートで11月11日から12月25日まで45日間にわたり、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」が開催される。

シンデレラ城前の新規デコレーション©Disney

　東京ディズニーランドでは10年ぶりにパレードを刷新し、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を実施する。サンタクロースのトイファクトリーから生み出されたおもちゃたちと、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、観客とともに楽しむ愉快でマジカルなパレードとなっている。

　パレードは約45分間で1日1回公演。6台のフロートが登場し、サンタクロースがおもちゃを作り出すトイファクトリーを皮切りに、ミッキーマウスやミニーマウス、ピート、クリスマスの飾りつけをまとったテディベアたち、乗り物や積み木のおもちゃ、そして愉快な演奏を披露するくるみ割り人形の音楽隊が続く。

メディテレーニアンハーバーの新規デコレーション©Disney

　東京ディズニーシーでは、メディテレーニアンハーバーにて「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演。ミッキーマウスやダッフィー、さらにサンタクロースがクリスマスの音楽と装いであいさつする。約15分間で1日1～2回実施される。

　アメリカンウォーターフロントでは3つのアトモスフィア・エンターテイメントを展開。「クリスマスキャロラーズ」によるアカペラのハーモニー、「ホリージョリートリオ」によるクラリネットとアコーディオンの演奏、そして陽気でにぎやかな「ホリデーワンダーバンド」のステージ。バラエティ豊かな音楽が、クリスマス気分をさらに盛り上げる。

　両パークにはクリスマスツリーが登場し、グッズやメニューもクリスマスらしさ満点。夜には、クリスマスソングに合わせて舞い上がる花火「スターブライト・クリスマス」が、ロマンティックに夜空を彩る。

ミッキーマウスと仲間たちがデザインされたグッズ©Disney
「エンパイアグリル」スペシャルディナー©Disney

　ディズニーホテルでは、クリスマス限定のスペシャルメニューに加え、デコレーションやイルミネーションを展開。ディズニーリゾートラインではオリジナルデザインのフリーきっぷを販売し、イクスピアリでもクリスマスの雰囲気を楽しめるデコレーションが登場する。


村上弥生

