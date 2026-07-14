映画『踊る大捜査線 N.E.W. 』キャストにシリーズお馴染みのメンバーが集結 | RBB TODAY

映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜 けろ！』の最新予告、本ポスター、キャスト情報、主題歌情報、ムビチケ前売券情報が公開された。

©2026フジテレビジョン BSフジ ビー・エー・シー

14年ぶりとなる新作の舞台は、世界屈指の巨大都市・東京。通称「225事案」と呼ばれる誘拐事件が発生し、間に合わなければ毒性ウイルスを「街にばらまく」という前代未聞の危機が青島たちを襲う。

一方、捜査の優先順位はAIが判断し、無人の部署がデータだけで犯人を追うという最新テクノロジーに支配された警察組織の姿も描かれる。「刑事はもういらない」と告げる警視庁クリニックの指方に対し、青島は「兵隊にだって、意地ってもんがある―。」と言い放つ。

©2026フジテレビジョン BSフジ ビー・エー・シー

映像後半では、室井慎次が遺した想いや、「なんで刑事を続ける？ お前のエンジンはどこにある？」と青島と北丘が同期同士で語り合うシーンも初公開された。

キャストには、主演の織田裕二のほか、ユースケ・サンタマリア（真下正義役）、真矢ミキ（沖田仁美役）、水野美紀（真下雪乃役）、甲本雅裕（緒方薫役）、寺島進（木島丈一郎役）、伊藤淳史（和久伸次郎役）、滝藤賢一（王明才役）、松重豊（眉田克重役）、松下洸平（桜章太郎役）、斉藤暁（秋山春海役）、小野武彦（袴田健吾役）、北村総一朗（神田総一朗役）ら、シリーズおなじみのオリジナルメンバーが集結した。

©2026フジテレビジョン BSフジ ビー・エー・シー

主題歌は、シリーズおなじみの織田裕二「Love Somebody（CINEMA Version）」（ユニバーサル ミュージック）。

ムビチケ前売券（カード・オンライン・コンビニ）は7月17日より発売開始。税込価格は一般1500円。劇場でカード型前売券を購入した場合、数量限定でオリジナルN.E.W.ステッカーが付く（劇場限定特典）。セブンネット限定のエコバッグ付きセット（税込3920円）、TOHO theater STORE限定のグッズセット（税込3000円）、アニメイト限定のアクリルパネル付きセット（税込4470円）なども予約受付中だ。

ポスターおよびチラシは7月17日より全国の劇場（一部除く）に順次掲出される予定だ。

映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』は2026年9月18日公開。脚本は君塚良一、監督は本広克行、プロデュースは亀山千広が担当する。