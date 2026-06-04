乃木坂46・金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』4種の裏表紙を公開！ | RBB TODAY

乃木坂46のメンバー・金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の裏表紙4種が公開された。情報公開から約1ヶ月が経過し、6月30日の発売まで残り約1ヶ月に迫るなか、先日公開された表紙4種に続く形で、各バージョンの裏表紙ビジュアルが公開となった。

通常版の裏表紙には、さわやかな青空を背景に、キラキラとしたまぶしい笑顔を見せるカットを採用。王道アイドルの魅力を体現した1枚であり、金川のヘルシーな雰囲気と持ち前の美脚も際立つ仕上がりとなっている。

裏表紙 通常版 撮影/三宮幹史

楽天ブックス限定版には、散歩中に見つけた花の前で撮影されたカットが使用された。無防備に口元が少し開いてしまっている、少し抜けた表情が愛らしく、ファンの間でも話題になりそうな一枚だ。

裏表紙 楽天ブックス限定版 撮影/三宮幹史

セブンネット限定版では、夕景から夜景へと移り変わる瞬間に撮影された1枚が選ばれた。着用した花柄のドレスは現地で金川本人が選んだもので、華やかさの中にどこか儚さも漂う印象的なカットとなっている。

裏表紙 セブンネット限定版 撮影/三宮幹史撮影/三宮幹史

Sony Music Shop限定版には、ボートの上で撮影されたカットが採用された。優しい表情にも、どこかいたずらな表情にも見える笑顔でこちらを覗き込む姿は、24歳の大人の魅力とあざとさが凝縮された一枚だ。

裏表紙 Sony Music Shop限定版 撮影/三宮幹史

金川は北海道出身の24歳。2018年に乃木坂46の4期生メンバーとしてデビューし、2020年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜擢。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で「きつねダンス」を披露し、話題に。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演など活躍の場を広げている。