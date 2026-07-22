「乃木坂野球部」がパ・リーグ6球団ユニフォーム姿で表紙＆巻頭グラビア！ | RBB TODAY

28日発売のエンタメ誌「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社）の表紙・巻頭グラビアに、乃木坂46の野球好きメンバーで構成されたユニット「乃木坂野球部」より、小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜の6人が登場する。

乃木坂野球部「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

表紙・巻頭グラビアでは、パシフィック・リーグ6球団のユニフォームをメンバーそれぞれが着用。これは乃木坂46の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に収録されたカップリング曲「パシフィック・リーグに連れてって」が「2026パ・リーグ公式コラボソング」に起用されるなど、乃木坂野球部とパ・リーグがコラボレーションを行っていることから実現。普段は見ることのできない新鮮な姿を披露しており、ファンにとって“永久保存版”の内容になっている。

乃木坂野球部「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

乃木坂野球部「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

広大なグラウンドで野球への思いを表現したカットに加え、乃木坂野球部の新ユニフォームに着替えて行ったバーベキューでは笑顔あふれる自然体の表情も収録。さらにエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズの試合での活動にも密着し、メンバーが務めたファーストピッチやイニング間で行われたパフォーマンスの舞台裏も掲載される。

乃木坂野球部「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

乃木坂野球部「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

インタビューでは「もし6人の中から部長を決めるなら？」など野球部ならではのテーマで大盛り上がりとなっており、6人の仲の良さと野球愛が伝わる内容となっている。

また、7月22日発売の42ndシングル「是非に及ばず」で選抜メンバーを務める中西アルノがソログラビアで登場。滝や川が流れる豊かな自然の中、木漏れ日が差し込む緑の中で無邪気に過ごす姿や、夏の空気を全身で感じるような表情を丁寧に切り取った。インタビューでは現在開催中の「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」にて挑戦している“あること"も告白している。

中西アルノ「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／カノウリョウマ

中西アルノ「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／カノウリョウマ

毎号恒例の乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会～gravure à la mode～」には矢田萌華が登場。今回のテーマは「内緒」で、レトロな洋館を舞台に少女らしいあどけなさとミステリアスな魅力が交差する物語性あふれるグラビアに仕上がっている。

矢田萌華「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

矢田萌華「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

このほか、僕が見たかった青空のリーダー・塩釜菜那を24歳の誕生日に撮り下ろしたグラビアも掲載。68thシングル「好きish」のMVがバズり中のAKB48・新井彩永と、バラエティー番組で注目を集めるONE LOVE ONE HEART・藤咲碧羽が誌面に初登場となる。

塩釜菜那「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／細居幸次郎

新井彩永「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／熊木優

藤咲碧羽「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／細居幸次郎

ミスマガジン2021グランプリ・和泉芳怜は約4年ぶりにグラビア回帰、#よーよーよーの上原れもんは水着グラビアで磨き上げた身体美を披露。さらに「制コレ22」グランプリ・蓬莱舞が6つの衣装でひと味違う魅力を表現している。