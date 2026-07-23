秋元真夏、ロングヘアをカット！5年ぶりのボブにチェンジした姿に「宇宙一可愛い」とファンも絶賛 | RBB TODAY

秋元真夏が23日、インスタグラムを更新。ロングヘアを25センチもカットし、5年ぶりにボブにした姿を公開した。

秋元は「5年ぶりのボブ 25cm切っちゃった✂︎」と動画を投稿。動画ではロングヘアの秋元が、くるりと1回転して髪の長さを見せたあと、髪を切り、ボブになった姿を披露している。肩につかないくらいの長さのストレートボブヘアは、爽やかで大人っぽい雰囲気だ。

この投稿にファンからは「とてもお似合いで素敵すぎます」「宇宙一可愛い やっぱり、その髪型が1番好きだーー」「かわいいの言葉じゃ足りないくらいかわいい」と絶賛するコメントが寄せられている。

※秋元真夏がボブにヘアチェンジした投稿