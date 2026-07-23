秋元真夏、ロングヘアをカット！5年ぶりのボブにチェンジした姿に「宇宙一可愛い」とファンも絶賛 | RBB TODAY

秋元真夏が23日、インスタグラムを更新。ロングヘアを25センチもカットし、5年ぶりにボブにした姿を公開した。
秋元は「5年ぶりのボブ 25cm切っちゃった✂︎」と動画を投稿。動画ではロングヘアの秋元が、くるりと1回転して髪の長さを見せたあと、髪を切り、ボブになった姿を披露している。肩につかないくらいの長さのストレートボブヘアは、爽やかで大人っぽい雰囲気だ。
この投稿にファンからは「とてもお似合いで素敵すぎます」「宇宙一可愛い やっぱり、その髪型が1番好きだーー」「かわいいの言葉じゃ足りないくらいかわいい」と絶賛するコメントが寄せられている。
秋元真夏、貴重な“高校時代ショット”に反響「JK真夏カワイすぎ」「全然変わってない！」 | RBB TODAY
秋元真夏が19日、自身のインスタグラムを更新し、貴重な高校時代の写真を公開した。
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秋元真夏、乃木坂46からの卒業は昨年の夏には決まっていた | RBB TODAY
秋元真夏が、8日放送の『集まれ！内村と◯◯の会』（TBS系）で、乃木坂46の卒業秘話を明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/11/09/214002.html続きを読む »