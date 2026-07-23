180㎝超えのイケメン…妻はハロプロ出身、韓国歌手の長男が話題「芸能事務所からオファーも」 | RBB TODAY

“ハロプロ出身”タレントの谷ルミコさんと結婚した歌手キム・ジョンミン。

彼の長男の写真が公開されると、スタジオは騒然となった。

【画像】キム・ジョンミンの“イケメン息子”

7月22日に韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『ラジオスター』には、キム・ジョンミン、サッカー選手のキム・ヨングァン、イ・スンウ、歌手チョン・スンファンがゲスト出演した。

子どもたちがそろって優秀だという話題になると、キム・ジョンミンは「長男は格好いいとよく言われます。やはり僕に似て、ビジュアルには恵まれたようです」と語った。

続いて長男の写真が公開されると、出演者たちは驚きを隠せなかった。MCのキム・グラも、父親にそっくりだと絶賛した。

（画像＝MBC）キム・ジョンミン

キム・ジョンミンは「身長は186cm。芸能人の子どもたちが出演する恋愛番組からも連絡が来たし、芸能事務所からも声をかけられた」とし、端正なルックスを持つ長男に多方面からオファーが相次いでいることを明かした。

さらに「スポーツをやめて、音楽をやるそうです」と付け加え、関心を集めた。

また、キム・ジョンミンは次男と三男の目覚ましい近況についても語った。

（画像＝MBC）長男（左）とキム・ジョンミン

次男については「今もサッカーを一生懸命続けている。日本でプレーしていて、昨年はユース代表にも選ばれた」と説明した。

三男については「中学校に進学して塾をやめたが、学力レベルが高い。1400人中25位だった」とし、塾に通わず全校上位を維持する優れた学力を誇らしげに明かし、出演者たちを驚かせた。

（記事提供＝OSEN）

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