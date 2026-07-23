IVE・ウォニョン、『富江』級の美貌で圧倒！挑発的な名セリフで魅力アピール「私の美しさの10分の1も…」 | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、完璧なビジュアルで魅了した。

7月22日、ウォニョンは自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

■【写真】ウォニョン、『富江』級の美貌

投稿には「Just look at it. You think this silly thing captures even a tenth of my beauty?（見てよ。こんなくだらないものが、私の美しさの10分の1でも捉えていると思うの？）」というウィットに富んだコメントが添えられている。

このフレーズは、日本の有名なホラー漫画家・伊藤潤二の代表作『富江』に登場するセリフだ。絶対的な美しさと人を惑わせる魅力を持つキャラクター・富江が、自身の容姿に対する強い自信を示す際に使う象徴的な言葉として知られている。

普段から完璧なビジュアルと、ポジティブな思考を意味する“ウォニョン的思考”のミームでも愛されているウォニョンは、自身を描いた絵やクッキーでは本当の美貌をすべて表現できないと、冗談めかしてユーモラスに表現した。

公開された写真でウォニョンは、漫画の富江を思わせる妖艶で鋭い眼差しと独特なメイクに、レオパード柄のシュシュやバラのチョーカーを合わせ、キッチュな雰囲気を見事に再現した。

（写真＝ウォニョンInstagram）

（写真＝ウォニョンInstagram）

なお、ウォニョンが所属するIVEは、7月26日（現地時間）に米ニューヨークのシティ・フィールドで行われるニューヨーク・メッツ対ロサンゼルス・ドジャース戦に招待され、試合を観戦する予定だ。グループを代表して、ウォニョンが始球式を務める。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

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