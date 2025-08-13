 秋元真夏、初フォトブック『淡淡』発売記念インスタライブ配信決定！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

秋元真夏、初フォトブック『淡淡』発売記念インスタライブ配信決定！

エンタメ その他
注目記事
秋元真夏【写真：竹内みちまろ】
  • 秋元真夏【写真：竹内みちまろ】

乃木坂46・秋元真夏、ミニスカ「逆向き」始球式の動画が話題…1日で60万回再生！ | RBB TODAY
画像
　乃木坂46・秋元真夏が、4月30日に行われた楽天-ソフトバンク戦の始球式で珍妙なピッチングを行ったのだが、この時の動画が話題となっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/05/01/198164.html続きを読む »

秋元真夏、静岡ロケ写真公開！ 美しい“和服姿”にファン「めっちゃ美人さん」「とっても綺麗！！」 | RBB TODAY
画像
秋元真夏が14日、自身のインスタグラムを更新。和服姿で静岡ロケに臨む様子をアップし、注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/14/229796.html続きを読む »

　8月20日、元乃木坂46・秋元真夏が“個人”として初フォトブック『淡淡』（幻冬舎）を発売する。13日、発売に先立ち、秋元の公式Xにて同作の発売記念インスタライブ配信決定が発表された。

　インスタライブの配信日時は8月14日（木）19時から。秋元真夏の公式インスタグラムにて実施される。秋元は投稿で「配信より1日限定の特典付き販売も決定！是非ご視聴ください」と呼びかけた。また、配信限定特典は“幻の表紙”を再現した大判ポストカードであり、14日18時から15日19時まで、幻冬舎plusにて販売予定だ。

　発売記念インスタライブの開催を受け、ファンからは「めちゃくちゃ楽しみ」「助かります！」などの声が寄せられている。

※『淡淡』発売記念インスタライブの開催決定報告（秋元真夏 公式X）


秋元真夏フォトブック『淡淡(あわあわ)』 (幻冬舎単行本)
￥2,822
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
秋元真夏　卒業記念写真集『振り返れば、乃木坂』
￥2,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

　

《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top