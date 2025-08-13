秋元真夏、初フォトブック『淡淡』発売記念インスタライブ配信決定！ | RBB TODAY

8月20日、元乃木坂46・秋元真夏が“個人”として初フォトブック『淡淡』（幻冬舎）を発売する。13日、発売に先立ち、秋元の公式Xにて同作の発売記念インスタライブ配信決定が発表された。

インスタライブの配信日時は8月14日（木）19時から。秋元真夏の公式インスタグラムにて実施される。秋元は投稿で「配信より1日限定の特典付き販売も決定！是非ご視聴ください」と呼びかけた。また、配信限定特典は“幻の表紙”を再現した大判ポストカードであり、14日18時から15日19時まで、幻冬舎plusにて販売予定だ。

発売記念インスタライブの開催を受け、ファンからは「めちゃくちゃ楽しみ」「助かります！」などの声が寄せられている。

※『淡淡』発売記念インスタライブの開催決定報告（秋元真夏 公式X）