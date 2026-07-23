吉高由里子、38歳のバースデー！「level38も素敵な人生でありますように」とファンも祝福 | RBB TODAY

俳優の吉高由里子が23日、公式Xを更新。38歳の誕生日を迎えたことを報告し、ファンや関係者からのお祝いメッセージに感謝を伝えた。

吉高は「皆様 たくさんのお祝いメッセージ ありがとうございます」と投稿。22日の誕生日には、Xにファンからお祝いコメントが寄せられた他、J:COM、三井住友銀行などCM出演中の企業の公式Xも誕生日を祝う投稿を行っている。吉高は「嬉しい言葉が溢れてて 身近でも遠くからでも こんな風に想ってくれる方達がいてくれてるのかと心がじゅわんとしています」と綴り、ヤシの木の夕暮れや、美しい星空の写真をアップした。

吉高は現在夏休みをとって旅行中とのこと。行先は明かされていないが「空飛んだり海潜ったり星観たり 地球を満喫しております」と旅行を満喫している様子。最後は「Level38もよろしくお願いします」と締めくくった。

この投稿にファンからは「Level.38の吉高由里子さんも楽しみにしています！世界でいちばん大好きです」「お写真や文章から、素敵なお誕生日を過ごされているのが伝わってきて嬉しいです」「38歳も変わらずついていくので応援させてくださいね」と祝福のコメントが寄せられている。

※吉高由里子が誕生日のお祝いメッセージに感謝を伝える投稿