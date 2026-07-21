川口春奈、サッカー日本代表キャプテン・板倉滉との真剣交際＆結婚報道に、SNSでは「お似合い」「お幸せ」など祝福の声 | RBB TODAY

女優の川口春奈と、サッカー日本代表の板倉滉の真剣交際および、結婚報道が世間の大きな注目を集めている。

各メディアの報道によると、2人は約1年にわたる遠距離恋愛を実らせ、すでに家族や関係者への挨拶を済ませているとのこと。人気女優と日本代表キャプテンというビッグカップルの誕生とあって、ネット上やSNSでは驚きとともに「本当にお似合い！」「末永くお幸せに」といった温かい祝福の声が上がっている。

一方で、あまりのビッグニュースに「川口春奈ロス」「仕事休もうかな（笑）」といった、一部では祝福の想いと裏腹に寂しさを思わせる声が上がるなど、各所で大きな話題となっている。