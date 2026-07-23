“藤原竜也の顔面”に包まれたレタスが登場！1万個限定で販売 | RBB TODAY

味の素は、JA全農長野と共同で、「Cook Do」オイスターソースを活用した企画「藤原竜也の『買ってくレタス』」を実施している。俳優・藤原竜也の顔を大きくプリントしたフィルムでレタスを包み、首都圏や関西圏の一部スーパーマーケットなどで1万個限定で販売する。

「Cook Do」オイスターソース 藤原竜也の「買ってくレタス」

同企画は、夏場に起こりやすい家庭内でのレタスのフードロス削減を目指したもの。売り場でインパクトを放つ藤原の顔をきっかけにレタスを手に取ってもらい、購入後はさまざまな料理に活用して食べ切ってもらう狙いだ。フィルムの裏面には、レタスを大量に消費できるレシピサイトへアクセスするためのQRコードも掲載している。

レタスはサラダだけじゃない、レタスを大量消費できる『レタス瞬間消滅レシピ』７選を公開！

特設サイトでは、「Cook Do」オイスターソースを使った「レタス瞬間消滅レシピ」7種類を公開。火を使わずに作れる「オイオイ！冷やしレタス茶漬け」をはじめ、レタスを丸ごと使う「レタス餃子」、トースターで調理する「レタスのガーリックグリル」など、サラダ以外の食べ方を提案している。

オイオイ！冷やしレタス茶漬け

シャキうま！冷やしオイスターまぜそば

レシピには、藤原が出演するテレビCMでも紹介された「瞬間消滅レタス」もラインナップ。さっとゆでたレタスにオイスターソースをかけるだけのメニューで、手軽にレタスを消費できる。

レタスを食べるオイスター豚しゃぶ

レタスのガーリックグリル

藤原の顔がプリントされたレタスは、銀座NAGANOのほか、平和堂やコモディイイダの対象店舗で順次販売される。数量限定のため、各店舗でなくなり次第終了となる。