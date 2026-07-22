堀未央奈、6年ぶり写真集を30歳誕生日に発売　クロアチアで20代ラストの輝き | RBB TODAY

元乃木坂46の堀未央奈が10月15日（木）に小学館より、写真集を発売する。

撮影：藤原宏

発売日は堀の30歳の誕生日にあたり、6年ぶりとなる同作は乃木坂46卒業後初の写真集だ。撮影地に選ばれたのは、クロアチア南部の都市・ドゥブロヴニク。「アドリア海の真珠」とも称される世界文化遺産の旧市街を舞台に、撮影は行った。荘厳な宮殿や石畳の小路、ビーチなど多彩なロケーションの中で、堀はさまざまな表情を見せている。

プールやビーチでの水着姿、ベッドルームでのランジェリー姿など大人の色香を漂わせるカットも多数収録されており、堀自身も「最高傑作」と自負する仕上がりに。

撮影：藤原宏

撮影：藤原宏

堀は「写真集を出すならその時の自分を偽りなく切り抜いた名刺のようなものにしたい。そんなこだわりがずっとありました」と語っている。また、「等身大な私から自分でも見たことのない自分まで、ずっと行きたかったクロアチア・ドゥブロヴニクという自由を象徴する都市でたくさんの自分と出会うことができました」とも述べている。